Geschäftsmann abgepasst Tageseinnahmen geraubt

Viernheim. Um einen Geschäftsmann ausrauben zu können, hat sich am Donnerstagabend (29.07.) ein Fremder in der Peter-Minnig-Straße auf die Lauer gelegt. Ohne Ankündigung sprühte dieser dem Geschäftsmann gegen 22.30 Uhr Reizgas ins Gesicht. Der Unbekannte forderte sofort die Herausgabe des Rucksacks und drohte damit das Reizgas abermals einzusetzen. Nachdem er den Rucksack mit Privatsachen und den Tageseinnahmen in Höhe von über 1000 Euro abgreifen konnte, flüchtete er in Richtung Nibelungenstraße.

Der Täter, der eine dunkelblaue Trainingsjacke mit Reißverschluss und Kapuze trug, hatte die Kapuze über eine getragene Kappe gezogen. Seine schwarzen Haare waren seitlich zu erkennen. Zudem trug er eine dunkle Hose, ähnlich einer Trainingshose. Der Täter wurde letztmalig in der Rathausstraße bemerkt. Nach Aussagen des Geschädigten habe der Mann ein gebrochenes Deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.