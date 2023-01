In Deutschland, so unken nicht wenige, wären die Begriffe „Behörde“ und „Digitalisierung“ Gegensätze. „Zu wenig, zu langsam, so umständlich“ heißt es oft, wenn über die Digitalisierung deutscher Verwaltungen gesprochen wird. In der Bergsträßer Kreisverwaltung wurden früh die Chancen der Digitalisierung erkannt. Landrat Christian Engelhardt setzt in dem Umbau der Kreisverwaltung zu einer modernen Verwaltung und einen modernen Arbeitgeber einen Schwerpunkt.

Einer, der diesen Weg der Verwaltungsmodernisierung beim Kreis Bergstraße als Vordenker und Gestalter begleitet hat, ist Gert Lefèvre. Über acht Jahre zeichnete er als Leiter des Fachbereichs E-Government und stellvertretender Leiter der Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT für die Entwicklung eines Konzepts für die Digitalisierung des Bergsträßer Landratsamts sowie dessen Umsetzung verantwortlich. Lefèvre, der nebenberuflich auch als Hochschuldozent wirkte, schaute dabei nicht nur auf das aktuell Mögliche in der Digitalisierung, sondern entwarf eine Vision digitaler Verwaltung, die neben der Vernetzung von Verwaltungsprozessen vor allem die Bürgerin und den Bürger mit ihren Anliegen in den Fokus nahm.

Nun wurde Gert Lefèvre nun von Landrat Engelhardt in den Ruhestand verabschiedet. „Mit Ihrer Sicht auf Digitalisierung haben Sie die Verwaltungsmodernisierung unserer Kreisverwaltung maßgeblich geprägt“, so der Bergsträßer Behördenleiter. „Sie waren stets ein Botschafter für die Digitalisierung und haben mit Herz und Leidenschaft unermüdlich die Modernisierung unserer Verwaltung vorangetrieben.“

Wer Gert Lefèvre kennt, der weiß, dass Ruhestand für den Jungpensionär ein Fremdwort bleiben wird. Seine Leidenschaft und sein Tun werden weiter der Digitalisierung, den Möglichkeiten, die sie bietet, sowie der Vermittlung des Wissens und seiner Erfahrung in diesem Bereich an die nachfolgende Generation gelten. red/BILD: Kreis Bergstraße