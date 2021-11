Geparktes Auto in Michelstadt beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt. Ein Pkw ist am Samstagmorgen in Michelstadt durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurde der vordere linke Kotflügel eines grauen VW Passats, der in der Unteren Pfarrgasse am Fahrbahnrand abgestellt war, berichtete die Polizei. Der Vorfall soll zwischen 9.20 und 10.10 Uhr passiert sein. Der Fahrzeughalter wird etwa 800 Euro in die Reparatur seines Autos investieren müssen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, sollte sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06202/ 9530 melden.

