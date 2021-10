Bürstadt. Mindestens drei Autos sind am Sonntag (10.10.) zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr in der Korngasse auf einem Parkplatz beschädigt worden. Markenunabhängig zerkratzten die Täter den Lack an Türen und Kotflügel, wie die Polizei berichtet. Bislang geht die Polizei von einem Schaden von mindestens 2000 Euro aus. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06206 / 9440-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1