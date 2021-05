Genesene erhalten Nachweise per Post

Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße beginnt in diesen Tagen damit, Genesenen-Nachweise an Personen zu verschicken, die eine bestätigte Corona-Infektion überstanden haben. Das teilte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz in der jüngsten Pressekonferenz der Kreisspitze zur Pandemie mit. „Das geht automatisch, wir haben uns gegen ein Antragsverfahren entschieden“, erläuterte die Kreisbeigeordnete. Das Amt nutze dafür die ihm vorliegenden Daten. Die Schreiben erreichten die Adressaten voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche.

Stand Mittwoch waren 9908 Genesene im Kreis Bergstraße bekannt. Bei verschiedenen Aktivitäten - etwa Gastronomiebesuchen - entfällt für Personen mit Genesenen-Nachweis die Testpflichtflicht. Auch bei den erlaubten Gruppengrößen bei privaten Treffen in der Öffentlichkeit zählen Genesene ebenso wie Geimpfte nicht mit. Erlaubt sind derzeit Treffen von zwei Haushalten.

