Gemeindejubiläum - Künstler dürfen sich vorstellen

Lautertal. Die Gemeinde Lautertal feiert 2022 den 50. Jahrestag ihrer Gründung. Zum Jubiläumsprogramm gehört unter anderem ein Festbuch, das von Heidi Adam, der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße, koordiniert wird. Künstlern aus der Gemeinde soll die Möglichkeit geboten werden, sich und ihre Arbeiten in dem Festbuch vorzustellen. Einige haben bereits Interesse bekundet, es können jedoch noch weitere Künstler – zum Beispiel Maler, Fotografen, Bildhauer und Musiker – bei der Aktion mitmachen. Das Buch soll sich in Form und Aussehen an den Band „25 Jahre Gemeinde Lautertal“ anlehnen, aber sich im Inhalt unterscheiden. In der Arbeitsgruppe einigte man sich darauf, ein lebendiges Bild der Gemeinde zu zeichnen. Dazu gehören auch die Kunst-und Kulturschaffenden in Lautertal. Die von Heidi Adam geleitete Arbeitsgruppe bittet weitere Interessenten darum, sich zu melden. Für Montag, 30. August, ist um 18 Uhr ein Treffen im Rathaus in Reichenbach vorgesehen. Kontakt: Heidi Adam (E-Mail: adam-lautertal@t-online.de). Meldeschluss ist Sonntag, 15. August.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1