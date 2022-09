Gemeinde Egelsbach Opfer von Cyber-Attacke

Egelsbach. Die südhessische Gemeinde Egelsbach ist Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Es sei nur einer schnellen Reaktion des Fachdienstes IT zu verdanken, dass es zu keinen größeren Schäden gekommen sei, teilte die Gemeinde im Kreis Offenbach auf ihrer Homepage mit. Dennoch sei das System vom Netz genommen worden. Den normalen Dienst könne man erst wieder aufnehmen, wenn das System sicher sei. Deshalb werde es in den kommenden Tagen zu Beeinträchtigungen kommen. Ohne arbeitsfähige IT sei die Verwaltung weitestgehend handlungsunfähig. Zunächst hatte hessenschau.de hierüber berichtet.

