Geldautomat in Wohnhaus in Bickenbach gesprengt

Bickenbach. In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20.06.) um kurz nach 3 Uhr haben Anwohner einen lauten Knall aus dem Bereich des Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Bickenbacher Ortsdurchfahrt gemeldet. Die Täter sind vermutlich mit einem dunklen PKW-Kombi geflüchtet. Eine Bewohnerin wurde durch die Sprengung leicht verletzt und wird aktuell versorgt. Angaben zur Schadenshöhe und zur eventuellen Beute liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt, 06157/95090, oder am Tag bei der Kriminalinspektion, Abteilung ZE30, im Polizeipräsidium unter 06151/969-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1