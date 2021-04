Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kriminalität - Täter gelangen an Geldkassette in der Tivoli-Filiale der Sparkasse Starkenburg / Drittes Gerät innerhalb von drei Jahren in Viernheim zerstört Geldautomat in Viernheim gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag den Geldautomaten dieser SB-Filiale der Sparkasse in Viernheim gesprengt. © Bernhard Kreutzer/sm