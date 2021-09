Kriminalität. In der Nacht zum Mittwoch ist in Pfungstadt ein Geldautomat gesprengt worden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Gegen 2.45 Uhr sei der Geldautomat in Pfungstadt gesprengt worden, hieß es. Die unbekannten Täter seien daraufhin in einem schwarzen Auto vermutlich in Richtung Autobahn 67 geflüchtet. Angaben zu Sachschäden und möglicher Beute machte die Polizei nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1