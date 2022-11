Geldautomat in Bebra gesprengt - Täter fliehen mit Auto

Fulda. Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Bebra gesprengt. Die Täter flohen am Donnerstagmorgen mit einem dunklen Auto, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Ersten Einschätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe an der Bank im sechsstelligen Bereich. Die Tat geschah den Angaben zufolge gegen 2.30 Uhr in der Stadt im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Die Täter erbeuteten Geld, die Summe war zunächst unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Bank oder ein schnell fahrendes dunkles Fluchtfahrzeug.

