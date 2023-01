Blaulicht. Unbekannte haben in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion sei in der Nacht zu Mittwoch in einer Bankfiliale gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sind drei Täter mit einem Auto geflüchtet. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Das Gebäude war demnach beschädigt, jedoch nicht einsturzgefährdet.

