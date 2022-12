Geldautomat in Babenhausen gesprengt

Babenhausen. In Babenhausen ist ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben unbekannte Täter in der Nacht zum Heiligabend den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Platanenallee gesprengt. Anwohner hörten gegen 4.04 Uhr einen lauten Knall. In Folge sofortiger Fahndungsmaßnahmen wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Flucht der vermeintlichen Täter wurde in einem dunklen BMW zunächst in Richtung B 26 beobachtet. Laut Polizei hat sich danach jede Spur verloren. Der Schadensort wurde verwüstet.

Aktuell befinden sich Ermittler der Polizei Darmstadt und des HLKA sowie die Feuerwehr an der Einsatzstelle. Bürgermeister Dominik Stadler und der Filialleiter der Sparkasse machten sich noch in der Nacht ein Bild von den Schäden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde eine Kassette mit derzeit unbekannter Menge Geld gestohlen.

