Geldautomat im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim gesprengt

Viernheim. Unbekannte haben am frühen Morgen einen Geldautomaten im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum gesprengt. Die Täter verschafften sich über einen Seiteneingang gewaltsam Zutritt, wie die Polizei berichtete. Zeugen hörten gegen 2.20 Uhr einen lauten Knall und beobachteten drei mit Kapuzenshirts bekleidete Personen. Diese stiegen in einen dunklen Pkw-Kombi, eventuell einen Audi A 6, und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn. In die Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Sie hatte bislang allerdings keinen Erfolg. Der Geldautomat wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Auch an benachbarten Geschäften entstand Schaden. Verletzt wurde niemand. Noch istg unklar, ob die Täter Bargeld erbeutet haben.

