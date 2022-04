Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht

Lampertheim. Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in Lampertheim-Hüttenfeld einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, befinden sie sich weiter auf der Flucht. Anwohner hörten gegen 4 Uhr morgens eine Detonation und verständigten die Polizei. Diese fahndete mit einem Großaufgebot nach den Tätern und setzte auch den Polizeihubschrauber ein. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Tresor dem Angriff stand. Der Sachschaden an dem

freistehenden Automat beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat Hinweise auf einen schwarzen SUV und einen weißen Audi A 3 als mögliche Fluchtfahrzeuge erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unbekannte Täter haben in Lampertheim-Hüttenfeld diesen Geldautomaten gesprengt. © Jürgen Strieder

Hinweise nimmt derzeit die Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Tel. 06206/94400 entgegen. Das zuständige Kommissariat mit Sitz in Heppenheim ist werktags unter 06252/7060 erreichbar.