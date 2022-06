Geldautomat gesprengt

Bergstraße. In der Nacht auf Montag wurden Anwohner wenige Minuten nach 3 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Bereich des Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Bickenbacher Ortsdurchfahrt aufgeschreckt. Sie alarmierten umgehend die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sind die Täter vermutlich mit einem dunklen Kombi der Marke Audi geflüchtet.

Infolge der Detonation wurde das Bankgebäude so stark beschädigt, dass fünf Anwohner evakuiert werden mussten. Eine Frau erlitt einen Schock und wurde umgehend ärztlich versorgt. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf einen sechsstelligen Betrag. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kriminalität Zeugenaufruf nach Geldautomaten-Sprengung in Viernheim Mehr erfahren

Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt (Telefon 06157 / 95090) oder bei der Kripo im Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 06151 / 9690 zu melden. Besonders erhofft sich die Polizei Antwort auf die Frage, wem im Vorfeld der Tat oder im Zusammenhang mit der Flucht der Täter ein schwarzer Kombi aufgefallen ist. pol