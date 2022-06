Geld aus Schlosserei in Heppenheim gestohlen

Heppenheim. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht nach dem Einbruch in einer Schlosserei in der Gunderslachstraße in Heppenheim Zeugen. Gestohlen wurde Geld, wie die Polizei berichtet. Die Täter trieben sich in der Nacht zum Dienstag (30. - 31.) auf dem Gelände des Handwerkbetriebs herum. Durch eine provisorisch gesicherte Öffnung drangen sie ins Innere ein. Bei ihrer Suche fanden sie einen Tresor, der mit einem Seitenschneider geöffnet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter aus dem Betrieb zudem eine große grüne Einkaufstasche aus Plastik mitgenommen.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252 / 706-0 entgegen.