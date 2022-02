Geld aus Opferstöcken entwendet

Darmstadt. Auf das Geld in den Opferstöcken hatten es bislang noch unbekannte Täter in Darmstadt bei einem Diebstahl im Laufe des Dienstagnachmittags (15.02.) abgesehen. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr drangen die Kriminellen unbefugt in das Kirchengebäude im Niebergallweg ein und plünderten die Opferstöcke. Anschließend hebelten sie auch noch eine weitere Tür im Innenbereich der Kirche auf. Mit ihrer Beute, deren genaue Höhe noch nicht abschließend feststeht, suchten sie

unerkannt das Weite. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Kommissariat 43 der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

