Geld abgehoben und verloren

Pfungstadt. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 87 Jahre alter Mann aus Pfungstadt am Freitagmittag (1.10.) an dem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Odenwaldstraße einen höheren Betrag abgehoben. Als er sich gegen 12 Uhr auf den Weg zurückmachte und sich in sein Auto setzte, wurde er unvermittelt von einem noch unbekannten Mann angesprochen. Dieser soll den älteren Herren darauf aufmerksam gemacht haben, dass er Geldscheine verloren habe. Danach entfernte sich der Mann in Begleitung einer noch unbekannten Frau. Als der Senior nach seinem Geld schaute, war es bis auf wenige Scheine, die auf dem Gehweg lagen, weg.

Der Hinweisgeber wurde als etwa 30 Jahre alt und circa 1,68 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur, blonde Haare und ein rundes Gesicht. Weil beide Personen als wichtige Zeugen in Betracht kommen, werden diese gebeten, sich zu melden. Wegen des Verdachts des Diebstahls hat die Polizei in Pfungstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen des noch unklaren Geschehens und bitten diese, sich unter der Rufnummer

06157/9509-0 zu melden.