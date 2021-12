Geisterfahrer auf der A 67 und A 5 bei Darmstadt

Südhessen. Mehrere Anrufer meldeten am Sonntag (19.12.) der Polizei einen Falschfahrer auf der A 67 von Büttelborn kommend

in Fahrtrichtung Darmstadt. Der Pkw fuhr dann am Darmstädter Kreuz weiter auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Eberstadt. Während dieser Falschfahrt touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Danach verlangsamte er offenbar seine Fahrt und konnte kurz vor der Abfahrt Eberstadt von entgegenkommenden Pkw und einer Streife angehalten werden. Der 69-jährige Autofahrer aus Dreieich erschien verwirrt, ein Atemalkoholtest verlief allerdings negativ. Zu weiteren

Zusammenstößen ist es nicht gekommen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren