Biebesheim am Rhein. Bei einem Brand in einer Werkstatthalle im südhessischen Biebesheim am Rhein ist hoher Schaden entstanden. Bei Schweißarbeiten am Samstagmorgen entzündeten sich Gegenstände durch Funkenflug, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, habe bereits die gesamte Halle gebrannt. Nach kurzer Zeit sei das Feuer gelöscht worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 90 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1