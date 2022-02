Gegen Wolfsburg mit Martin Hinteregger als Abwehrchef

Eintracht Frankfurt. Mit Martin Hinteregger als Abwehrchef bestreitet Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt das Ligaheimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Der österreichische Nationalspieler wird den verletzten Makoto Hasebe in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ersetzen. "Martin wird definitiv spielen", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Freitag. "Ich habe ihn diese Woche sehr engagiert erlebt. Er hat das vollste Vertrauen." Neben Hasebe (Brustkorb) fällt auch Stürmer Ragnar Ache mit einer Muskelverletzung aus. In den Kader zurückkehren die Offensivkräfte Filip Kostic und Daichi Kamada, die beim jüngsten 3:2-Sieg beim VfB Stuttgart gefehlt hatten.

