Gegen Warnungen auf Wein-Etiketten

Bergstraße. Wein und Sekt stehen für Genussgüter mit hohem Kulturwert. Dies begründet ihr gutes Image ebenso wie die Tatsache, dass sie weniger missbräuchlich konsumiert werden. Damit dies auch so bleibt, engagiert sich die europäische Weinbranche in der gemeinsamen Initiative „Wine in Moderation“ für den verantwortungsvollen moderaten Umgang mit Wein und Sekt. Die EU sieht aber vor, dass Etiketten von allen alkoholischen Produkten einen Warnhinweis enthalten, der über die Gefahren des Alkoholkonsums informiert, der über die Gefahren des Alkoholkonsums für schwangere Frauen informiert, der über den Zusammenhang zwischen Alkohol und tödlichen Krebserkrankungen informiert.

Das soll genauso auch für Wein-Etiketten gelten. Vertreter der europäischen Weinwirtschaft, vor allem der großen Erzeugerländer wie Frankreich, Italien und Spanien – aber auch die deutschen Weinregionen – zeigen sich entrüstet darüber, dass die EU-Kommission dem Entwurf ohne Einwände zugestimmt hat und Wein damit Zigaretten gleich gestellt würde.

Auch bei den Winzern an der Bergstraße wird Alarm geschlagen, weil Wein ein Kulturgut sei und nicht diskriminiert werden dürfe. Warnhinweise auf Weinflaschen bedeuteten überall Verluste: Einkommensverlust, Verlust von Kulturlandschaften, Verlust beim Tourismus, Verluste in der Gastronomie, Subventionsverlust, Genussverlust. Und hier versuchen „Wine in Moderation“ und die Weingilde die aktuelle Debatte mit dem Begriff des moderaten Konsums zu bereichern.

Neben vielen Winzern an der Bergstraße ist auch die Weingilde Mitglied bei „Wine in Moderation“ geworden. Deshalb wird die Weingilde dieses Thema im Rahmen des Weinfrühlings aufgreifen und hat mit Claudia Hammer, der wissenschaftlichen Leiterin von „Wine in Moderation“, eine kompetente Referentin gefunden. Sie wird am Freitag (12.), 19 Uhr, in Bensheim im Wappensaal des Dalberger Hofes sprechen. Alle Interessenten sind dazu eingeladen. Bergsträßer Winzer, die auch Mitglied bei „Wine in Moderation“ sind, einige Weine zur Verkostung präsentieren, dabei stehen natürlich auch alkoholfreie Exemplare bereit. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red