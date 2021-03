  Gegen Stuttgart soll es zurück in die Erfolgsspur gehen

Eintracht Frankfurt. Nach der ersten Niederlage des Jahres und der Abschiedsankündigung von Sportvorstand Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga kann die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten und mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Champions League machen. Eintracht-Trainer Adi Hütter erwartet, dass die Mannschaft die Diskussionen um den Abgang von Sportchef Bobic am Saisonende ausblendet und eine Reaktion auf das 1:2 bei Werder Bremen in der Vorwoche zeigt.

