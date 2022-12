Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Winterdienst Gefüllte Salzhallen: Der Winter an der Bergstraße kann kommen

In Hessen sind aktuell rund 90 000 Tonnen Salz eingelagert. Im Depot in Bensheim sind es circa 3000 Tonnen. Am Standort Fürth kommen nochmals 500 Tonnen dazu.