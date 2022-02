Gefahrstoff in Frankfurter Industriepark ausgetreten

Frankfurt. Im Frankfurter Industriepark Höchst ist am Mittwoch ein Gefahrstoff ausgetreten. Die Bewohner angrenzender Stadtteile wurden mit Sirenen gewarnt. Nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers handelt es sich um einen Stoff namens Oleum. Chemisch wird er auch als "rauchende Schwefelsäure" bezeichnet. Einsatzkräfte seien vor Ort, um Messungen an verschiedenen Orten durchzuführen und die Ausbreitung zu stoppen.

Laut Industriepark trat der Stoff gegen 13.30 Uhr bei einem Betrieb für Schwefel- und Zinkchemie aus. "Betroffen sind Schwanheim und Kelsterbach. Bleiben Sie in Ihren Wohnungen! Schließen Sie Fenster & Türen!", informierte der Industriepark die Anwohner. "Bitte in Gebäude gehen, Kinder ins Haus rufen, Fenster/Türen schließen, Lüftungs-/Klimageräte abschalten, Radio an!"