1800 Euro haben Gefäßchirurgen und -chirurginnen beim Charity-Lauf während der gefäßchirurgischen Jahrestagung in Mannheim für den Heppenheimer Verein zur Bewegungsförderung (VzB) erlaufen. Die Geldspende – durch einen Sponsor aufgestockt auf 3000 Euro – kommt dem gesamten VzB Heppenheim e.V. und damit auch der Laufgruppe zugute, in der Patienten trainieren, die an der peripheren arteriellen

