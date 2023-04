Gedenkgottesdienst für Sternenkinder

Bergstraße. Dem gemeinsamen Gedenken an Kinder, die tot geboren wurden, ist der Sternenkinder-Gottesdienst gewidmet, zu dem Pfarrerin Steffi Beckmann, Klinikseelsorgerin des Evangelischen Dekanats Bergstraße am Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim, und ihr katholischer Kollege Johannes Stauder für Samstag, 6. Mai, einladen.

Die Andacht beginnt um 11 Uhr in der Kapelle des Heppenheimer Friedhofes und wird anschließend auf dem eigens zur Bestattung von Sternenkindern geschaffenen Grabfeld fortgesetzt. Dort erinnert ein Gedenkstein mit der Aufschrift „Du lebtest nur im Schutz warmer Dunkelheit, uns entrissen bist du dem Licht vielleicht näher als wir ahnen“ an die verstorbenen Mädchen und Jungen.

Der ökumenische Sternenkinder-Gottesdienst steht unter dem Bibelwort „Gott zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen“ (Psalm 174, Vers 4) und ist „ein Angebot an alle Eltern in der Region, deren Kind tot geboren wurde“, heißt es in der Einladung. „Auch Geschwister, Großeltern und andere Menschen, die sich mit den Trauernden verbunden fühlen oder die selbst Trauer über einen Verlust spüren, sind eingeladen. Sie dürfen erleben, dass sie in ihrer Lebenssituation nicht alleine sind und dass es einen Ort gibt, der ihrer Trauer Raum lässt.“ red