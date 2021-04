Am morgigen Sonntag (18.) wird vielerorts an die Verstorbenen der Corona-Pandemie erinnert. In Berlin wird es eine zentrale Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst geben, der im Fernsehen übertragen wird. In Lorsch wird es abends in der Zeit von 18 bis 20 Uhr eine Gedenkfeier geben, die von der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam organisiert wird.

