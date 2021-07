Gaststätten-Einbrecher klauten Tablet

Heppenheim. Eine Gaststätte an der Gießener Straße in Heppenheim suchten sich Unbekannte für einen Einbruch aus. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, wurde die Tat, die auch schon mehrere Tage zurückliegen könnte, am Donnerstag gegen 19 Uhr bemerkt. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in den Gastraum. Die ungebetenen Gäste ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem ein Tablet mitgehen. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 41 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

