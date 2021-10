Gasleitungen in Schillerstraße werden erneuert - Sperrung ab Montag

Auerbach. Die GGEW AG nimmt ab Montag, 25. Oktober, Instandhaltungsarbeiten am Gas-Leitungsnetz in der Schillerstraße in Auerbach vor. Die Arbeiten finden im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Grauguss-Sanierungsprogramms statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bensheimer Energieversorgers.

Hierbei wird die Gasversorgungsleitung von der Hausnummer 1 bis 10 in der Schillerstraße erneuert. In diesem Zuge wird die Schillerstraße komplett gesperrt. Umleitungen werden ausgewiesen. Die GGEW AG bittet um Verständnis, dass während der Bauphase mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Keine Kosten für Anwohner

Wie lange die Baumaßnahme dauern wird, hängt nach Mitteilung des Energieversorgers von den Witterungsverhältnissen ab. Für die Erneuerung der Gasversorgungsleitung als auch für die erforderlichen Arbeiten an den Hausanschlussleitungen entstehen nach Angaben der GGEW den Anwohnern keine Kosten.

Uwe Sänger, technischer Bereichsleiter der GGEW, erklärt den Grund solcher Maßnahmen: „Regelmäßige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten in unseren Netzen sind notwendig, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie und Trinkwasser zu gewährleisten.“

Für weitere Fragen zu diesem Thema steht bei Loris Conrath zur Verfügung, Telefon 06251/1301558, E-Mail conrath@ggew.de