Gas wird auch bei GGEW und Entega teurer

Bergstraße. Gestern und in den Tagen zuvor erhielten viele Kunden Post von ihren Energieversorgern. In den Schreiben wurden Preiserhöhungen für Gas zum 1. Januar 2022 angekündigt. Bei der GGEW betragen sie zwischen 13 und 20 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Die Darmstädter Entega nennt eine Preissteigerung von rund 17 Prozent. Kunden mit anderen Vertragslaufzeiten werden sich demnächst auch auf hohe Steigerungsraten einstellen müssen.

GGEW und Entega sind keinesfalls Einzelfälle. In diesen Größenordnungen steigen die Gaspreise bei vielen Anbietern bundesweit. 98 Gasversorger haben ihre Preise nach Angaben des Vergleichsportals Check24 bereits angehoben oder Preiserhöhungen angekündigt. Im Durchschnitt geht es dabei um ein Plus von 17,3 Prozent, was für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden (kWh) zusätzliche Kosten von 263 Euro pro Jahr bedeutet.

Schon im Sommer zählte GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann im Gespräch mit dem BA die Gründe für die anstehenden Preiserhöhungen auf. Auf den Beschaffungsmärkten für Gas sind die Gasspeicher leerer als sonst. Es fehlt russisches Gas. Russland hat zwar alle Lieferverträge eingehalten, aber in der Vergangenheit zusätzliche Mengen geliefert. Jetzt nicht. Auch aus Großbritannien, Norwegen und den Niederlanden kam weniger Gas, weil an den Förderstätten Instandhaltungsarbeiten notwendig waren und die Ressourcen rückläufig sind. Das knappe Angebot stand einer höheren Nachfrage gegenüber. Die Weltwirtschaft erholt sich, es wird mehr Energie gebraucht. Tanker mit Flüssiggas aus den USA, das für Europa bestimmt war, wurden nach Asien umgeleitet, weil dort höhere Preise bezahlt wurden, weil die Not noch größer war. Alles zusammen verteuerte die Einkaufspreise für die Energieversorger, die sie nun an ihre Kunden weitergeben.

Weiterhin kommt die jährlich zum 1. Januar steigende CO2-Abgabe hinzu, die zu einer Verteuerung von Gas, Heizöl und Benzin führt. Der CO2-Preis verteuert die Kilowattstunde Gas beispielsweise um 0,46 Cent je Kilowattstunde. Bis zum Jahr 2025 soll der CO2-Preis auf 1 Cent je Kilowattstunde steigen.

