Gartenhütte abgebrannt

Hemsbach. Am Samstag gegen 14:20 Uhr wurden Passanten auf eine starke Rauchentwicklung im Feldgebiet zwischen Hemsbach und Laudenbach aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr. Vor Ort konnte durch Beamte des Polizeireviers Weinheim ein brennendes Gartenhaus als Ursache festgestellt werden. Vermutlich durch einen innerhalb des Gartenhauses in Betrieb befindlichen Kamin kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Übergreifen des Kaminfeuers auf das Gartenhaus, welches daraufhin in Vollbrand geriet. Zu einem Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gartengrundstücke kam es zum Glück nicht.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr Hemsbach dauerten aufgrund der Größe des Objektes zirka zwei Stunden an. Zur Durchführung der Arbeiten musste zudem die nahegelegene Bundesstraße B3 für

einen Zeitraum von zirka 30 Minuten gesperrt werden. Verletzt wurde durch das Brandgeschehen glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 bis 25.000 Euro.