Garagenbrand im Kreis Groß-Gerau

Groß-Gerau. Im Kreis Groß-Gerau hat es am Dienstagabend in einer Garage gebrannt. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer in der Gemeinde Nauheim ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Ein Mieter der Garage hatte das Feuer zufällig bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand zügig löschen konnte. In der Garage waren unter anderem Elektrowerkzeuge und Baugeräte gelagert, die entweder beschädigt oder zerstört wurden. Laut Polizei und Feuerwehr könnte ein technischer Defekt an einem der Geräte Ursache für den Brand gewesen sein.