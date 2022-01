Garage und Mülltonne in Viernheim in Brand geraten

Viernheim. Nach dem Brand einer Garage und einer Mülltonne am Montagabend (24.01.) hat die Bergsträßer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Gegen 18.30 Uhr meldeten Zeugen über Notruf das Feuer in der Straße "Am Kapellenberg", wie die Polizei berichtet. Auch die verständigte Feuerwehr war mit Einsatzkräften umgehend vor Ort und begannen mit der Brandbekämpfung. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer offen stehenden Garage aus und griff auch auf auch die benachbarten Garage über. Zudem brannte eine gegenüberliegende Mülltonne. Ein Zeuge hatte in dem Zusammenhang zwei bislang noch unbekannte, circa 14 Jahre alte Jugendliche mit Spraydosen und einem Feuerzeug gesehen. Ob sie für das Feuer und den entstandenen Sachschaden, der noch nicht abschließend feststeht, verantwortlich sein können, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen.

