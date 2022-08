Gamescom - die größte Spiele-Messe der Welt

Dieses Jahr ist der Sommer sehr heiß und es gibt viel Sonne. Wenn dann aber mal Regen kommt und man draußen nichts machen kann, dann sitze ich auch mal gerne drinnen und spiele Videospiele. Und in der Welt der Videospiele war letzte Woche einiges los. Denn von Mittwoch bis Sonntag fand letzte Woche in Köln die größte Videospielmesse der Welt statt: die Gamescom.

Auf der Gamescom stellen viele Hersteller von Videospielen ihre neuesten Produkte aus und zeigen Spiele, die noch nicht erschienen sind. In den großen Hallen des Messegeländes haben die Besucherinnen und Besucher der Messe die Möglichkeit diese neuen Spiele auszuprobieren.

Häufig gibt es auch die Möglichkeit mit den Entwicklern der Spiele zu sprechen und ihnen Fragen zu den Spielen zu stellen.

Aber nicht nur Videospiele ausprobieren kann man auf der Gamescom. Während die Messe läuft finden auch viele verschiedene Veranstaltungen statt. Es gibt Konzerte, Ankündigungen zu neuen unbekannten Spielen und Bühnenauftritte von verschiedenen Persönlichkeiten. Seit dem Jahr 2009 findet die Gamescom jedes Jahr in Köln statt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sie in den Jahren 2020 und 2021 online stattfinden. In diesem Jahr war sie dann wieder in der Messehalle.

Die Messe ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der eine Bereich ist für Besucher der Messe, die Spiele anspielen wollen. Der andere Teil ist für das sogenannte Fachpublikum, also für Menschen von Zeitungen, für Entwickler und Geschäftsleute. fw

