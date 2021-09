Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Tourismus - Die meisten hessischen Ferienregionen sind mit dem Verlauf des Sommers zufrieden bis sehr zufrieden / Mit bangen Gefühlen in den Herbst Gäste kommen wieder in die Ferienregionen in Hessen – aber wie lange?

Naturnaher Urlaub in hessischen Regionen (auf dem Foto der Nibelungensteig im Hochstädter Tal) liegt im Corona-Jahr 2021 im Trend. Während im Sommer vieles wieder möglich war, bleibt für die Tourismus-Branche die bange Frage, wie es mit der Pandemie, den Regelungen und damit den Buchungszahlen im Spätsommer und Herbst weitergeht. © Thomas Neu