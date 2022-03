Fußgänger auf der Autobahn / Person bei Weinheim schwer verletzt

A5 / Weinheim. Am frühen Dienstagmorgen ist ein 54-jähriger Fußgänger bei einem Unfall auf der A 5 bei Weinheim schwer verletzt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 55-jähriger Mann war gegen 2.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 5 von Karlsruhe in Richtung Darmstadt unterwegs, wie die Polizei berichtet. Am Autobahnkreuz Weinheim wollte er auf die A 659 in Richtung Mannheim weiterfahren und wechselte von der rechten Fahrspur auf den Verzögerungsstreifen. Dabei nahm er plötzlich eine schwarz gekleidete Person wahr, die in gleicher Richtung zu Fuß auf der Fahrspur unterwegs war. Der Sattelzug-Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger jedoch. Dieser wurde unter die Leitplanken geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Fahrer des Sattelzugs stoppte sofort und verständigte über Notruf Polizei und Rettungskräfte. Im Anschluss leistete er dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Der 54-jährige Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Da in der Atemluft des Verletzten starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

Die weiteren Unfallermittlungen durch die Autobahnpolizei Mannheim dauern an. Gegenstand dieser Ermittlungen ist insbesondere die Frage, weshalb der 55-Jährige zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war. Gegen den Fahrer des Sattelzugs wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2