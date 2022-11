Fußballspiele in digitaler Fom

Da ich gerne Fußball und Videospiele mag, habe ich mir „FIFA“ für die Playstation 4 gekauft. Dieses Spiel ist eine Fußballsimulation von EA Canada, von der jedes Jahr eine neue Ausgabe mit den neuesten Daten aus der Fußballwelt erscheint.

Der sogenannte E-Sport, also digitale Wettkämpfe in Computer- oder Videospielen, begeistert heute viele Menschen. Bei diesen Turnieren könnenSpieler aus aller Welt gegeneinander antreten. Professionelle E-Sportler können bei manchen Wettkämpfen sogar bis zu einem achtstelligen Betrag gewinnen. Das ist wahnsinnig viel Geld! Außerdem können die Turniere von einem Millionenpublikum per Livestream oder im TV angesehen werden.

Doch um überhaupt so weit zu kommen, müssen die E-Sportler langjährig und hart trainieren, um als Profi Fuß fassen zu können. Außerdem wird von ihnen enorme körperliche und psychische Leistungen verlangt, um erfolgreich zu sein.

Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche Ligen und Turniere etabliert. Zu den wichtigsten Wettkampftiteln gehören „League of Legends“, „Overwatch“ und auch „FIFA“. Das League of Legends World-Turnier füllt sogar ganze Stadien mit Zuschauern.

Bei den digitalen Wettkämpfen geht es darum, miteinander zu spielen, sich als Team abzustimmen und zusammenzuarbeiten. Um dies zu fördern, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Vereine, die sich lokal und regional dafür einsetzen, E-Sport populärer zu machen.

Am Freitagabend fand auch in Bensheim ein E-Sport-Turnier statt. Fast 130 Teilnehmer hatten sich dafür angemeldet. ad

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de