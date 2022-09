Fusion zwischen Mainzer Volksbank und Volksbank Darmstadt-Südhessen geplant

Bergstraße/Darmstadt/Mainz. Die Vorstände und Aufsichtsräte der Mainzer Volksbank und der Volksbank Darmstadt-Südhessen haben sich einstimmig für eine Fusion beider Häuser ausgesprochen.

Die Vertreterinnen und Vertreter werden im Rahmen der Vertreterversammlungen im Mai 2023 um ihr entscheidendes Votum gebeten. Die rechtliche Verschmelzung wird rückwirkend zum 1. Januar 2023 angestrebt, die technische Verschmelzung soll im Herbst kommenden Jahres erfolgen.

Mit dem Zusammenschluss entsteht eine der größten Volksbanken Deutschlands mit einer Bilanzsumme von circa 14 Milliarden Euro, einem Kredit- und Anlagevolumen von über 28 Milliarden Euro, über 450 000 Kunden, circa 1600 Mitarbeitern und 144 Standorten in der Region. Sitz der neuen Bank ist Mainz, der neue Name lautet „Volksbank Darmstadt Mainz eG“.

Vorstand und Aufsichtsrat beider Banken befürworten ausdrücklich den Zusammenschluss, aus dem sich zahlreiche Vorteile für alle Beteiligten ergeben. „Zwei starke Volksbanken in der Metropolregion Rhein-Main schließen sich zusammen“, sagt Uwe Abel, Vorstandsvorsitzender der Mainzer Volksbank. „Gemeinsam schaffen wir dadurch einen Finanzpartner, der sowohl die regionale Verbundenheit lebt als auch große Herausforderungen der Zukunft meistern kann“, so Abel weiter.

Eine hohe Kundennähe sowie die persönliche Betreuung stehen nach wie vor im Fokus der neuen Regionalbank. Der Zusammenschluss stärke die Rolle als wichtiger und verlässlicher Partner für die Privatkunden, Selbstständige und Unternehmen in der Region sowohl bei der Kreditversorgung als auch bei allen weiteren Finanzthemen. Gestärkt werde ebenso das gesellschaftliche und soziale Engagement. „Kundinnen und Kunden auf beiden Seiten des Rheins werden von der geplanten Fusion profitieren“, sagt Matthias Martiné, Vorstandssprecher der Volksbank Darmstadt-Südhessen. „Es entsteht ein Finanzpartner, der noch leistungsfähiger, noch krisenfester und noch engagierter sein kann, als es die beiden Banken jetzt schon sind“, bekräftigt Martiné die Entscheidung.

Beide Banken bündelten jetzt ihre Stärken und ergänzten sich mit ihrem Geschäftsmodell zu einem umfassenden Finanzdienstleister. Im Außenauftritt werden die bewährten und etablierten Marken „Mainzer Volksbank“ und „Volksbank Darmstadt-Südhessen“ fortgeführt . Darin sehen beide Partner einen klaren Wettbewerbsvorteil und ein deutliches Bekenntnis zur Region auch in der Außenwirkung.

Im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betont Michael Mahr, Vorstandssprecher der Volksbank Darmstadt-Südhessen: „Als Arbeitgeber für rund 1600 Mitarbeitende und ihre Familien wollen wir ein verlässlicher und stabiler Partner sein. In der neuen Größe können wir Karriereperspektiven und vielfältige Aufgaben über eine Vielzahl von Standorten bieten. Wir brauchen eine hohe Anziehungskraft auch, um Berater und Spezialisten in der Zukunft am Arbeitsmarkt gewinnen zu können.“ Denn das werde immer schwieriger aufgrund absehbarer, überwiegend altersbedingter Fluktuation der Mitarbeiter.

Heinz-Peter Schamp, stellvertretender Vorstandsvorsitzender in Mainz und dort zuständig für Personal, bekräftigt: „Wir können heute schon feststellen: Wir brauchen trotz vieler Synergien alle Mitarbeitenden in unserer neuen Bank und werden darüber hinaus noch eine Vielzahl neuer Talente gewinnen müssen.“

Das Geschäftsgebiet der geplanten Volksbank Darmstadt Mainz mit mehr als 1,3 Millionen Einwohnern erstreckt sich auf rund 1900 Quadratkilometer und ist zu annähernd gleichen Teilen sowohl links- als auch rechtsrheinisch vertreten.

Die Arbeitsplätze der rund 1600 Mitarbeiter bleiben heimatnah erhalten. Mit über 200 000 Mitgliedern entstehe eine starke Gemeinschaft, die sichtbaren Mehrwert in der Region schaffe und gemeinsam die persönliche Betreuung vor Ort sowie die Kreditversorgung sicherstellt, so die Volksbanken.

In allen städtisch sowie ländlich geprägten Regionen werde den Privat- und Firmenkunden eine breite Palette an umfassenden Finanzdienstleistungen angeboten. Regionale Präsenz, eine nachhaltige Geschäftsentwicklung sowie persönliche Kundenbeziehungen blieben gelebte Werte beider Banken, betonen die Institute. (red)