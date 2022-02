Der bedrohliche Aufmarsch russischer Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine und in Belarus spielt sich in einer Entfernung von Tausenden Kilometern ab. Doch die Schockwellen eines drohenden militärischen Konflikts sind bis in den Kreis Bergstraße zu spüren – vor allem in Lampertheim. „Für Litauer in der Stadt und in anderen Regionen ist das Gefühl der Bedrohung so stark wie lange nicht mehr“,

...