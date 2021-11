Für Ralf Tepel stand der Mensch immer im Mittelpunkt

Bergstraße. „Gegenüber den Menschen im Ausland war er niemals Stiftungsvorstand, sondern immer ein Freund“, so Stiftungsratsvorsitzender Matthias Wilkes über Ralf Tepel. Nach 32 Jahren ist das Vorstandsmitglied der Karl-Kübel-Stiftung (KKS) für Kind und Familie jetzt in den Ruhestand gegangen. In der Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Bensheim war Tepel unter anderem zuständig für die internationale Entwicklungszusammenarbeit, das indische Bildungsinstitut sowie für die Bereiche Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. Wilkes sprach von einer „glücklichen Allianz“. Sein Nachfolger wird Daniel Heilmann, der zuletzt bei der Max-Planck-Stiftung für internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit in Heidelberg tätig war (wir haben berichtet).

Weggefährten und Projektpartner

Vor gut 70 geladenen Gästen wurde Ralf Tepel im Sekthaus Streit von der Stiftung verabschiedet – darunter Vertreter aus Kommunal- und Landespolitik sowie Mitarbeiter, Weggefährten und Projektpartner aus Indien. Im Namen der Stiftung dankte Wilkes dem dienstältesten Mitarbeiter der Stiftungszentrale für dessen langjähriges und engagiertes Wirken während seiner beruflichen Laufbahn.

Tepel hatte sieben Jahre die Abteilung Entwicklungszusammenarbeit geleitet, die er ab 2006 als Vorstand geleitet hat. Unter seiner Regie hat die Stiftung die Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern in Asien und Ostafrika kontinuierlich ausgebaut. Auch der „Weltwärts“-Freiwilligendienst war während dieser Zeit im Jahr 2008 gestartet. Bislang haben mehr als 200 junge Frauen und Männer, darunter 14 aus Indien, den Freiwilligendienst absolviert. Nach mehrmaligen Ausfällen aufgrund der Pandemie kann das Austauschprogramm mit Jugendlichen jetzt weitergehen; aktuell sind vier junge Inderinnen und Inder zu Gast an der Bergstraße.

Die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein lobte die „Weltwärts“-Idee. Durch diese niederschwellige sozial-kulturelle Art der globalen Zusammenarbeit würde das weltoffene Gesicht der Stadt ganz besonders betont. Die Stiftung sei „verortet in Bensheim, aber zuhause in der ganzen Welt“. Ralf Tepels Arbeit werde noch lange nachwirken.

Matthias Wilkes sprach von einem geordneten und fließenden Übergang, zu dem Tepel selbst einen wesentlichen Teil beigetragen habe. Er sei überaus zuversichtlich, dass der Vorstandswechsel positiv verlaufen wird. Mit Daniel Heilmann wisse man einen versierten Völker- und Menschenrechtsexperten im Vorstand, der die Projekte und Ziele seines Vorgängers weiter fortsetzen und verfolgen werde.

Ein weltweit gespanntes Netz

Auf bundesweiter Ebene initiierte Tepel 2004 zusammen mit anderen deutschen Nichtregierungsorganisationen das Projekt NGO-IDEAs (Non-Governmental Organisations: Impact on Development, Empowerment, and Actions). Bei Venro, dem Dachverband der entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen in Deutschland, war er zehn Jahre lang im Vorstand aktiv. Verbandsreferent Lukas Goltermann lobte in Bensheim Tepels „diplomatisches Geschick“ auf allen Ebenen. Er habe die Verbandsarbeit während seiner Zeit in außerordentlichem Maße bereichert und mit geprägt.

Auch mit Norbert Noisser, stellvertretender Leiter des Referats Außenwirtschaft im hessischen Wirtschaftsministerium, verbindet den studierten Geografen eine lange berufliche Zusammenarbeit. Mit Ralf Tepel im Vorstand habe sich die Karl-Kübel-Stiftung zu einem wichtigen Partner des Ministeriums entwickelt. Auch er betonte die menschliche und demütige Haltung Tepels im Dialog mit den Menschen im globalen Süden.

Als Gast mit der weitesten Anreise begrüßte die Stiftung T. K. Nathan, den langjährigen Leiter des Karl-Kübel-Institute for Development Education im südindischen Coimbatore – eines von drei Bildungsinstituten unter dem Dach der KKS. Die beiden anderen sind in Deutschland beheimatet. Nathan dankte dem Verbindungsmann bei der Stiftung für die gute Partnerschaft mit dem Institut, das sich seit über 20 Jahren für weltweite Weiterbildung, Vernetzung und Dialog einsetzt. Als Teil des bereits erwähnten Projekts NGO-IDEAs war es bei der Ausarbeitung von Instrumenten zur Wirkungsbeobachtung in der Projektarbeit von Nichtregierungsorganisationen beteiligt.

Ralf Tepel habe die Stiftung zu einer profilierten Säule der deutschen Entwicklungszusammenarbeit weiterentwickelt, so Matthias Wilkes. Die Philosophie, dass in Ländern wie Indien oder auf den Philippinen ausschließlich Menschen aus dem eigenen Land in Kooperation mit der KKS agieren, habe sich als richtig und sinnvoll erwiesen und soll so beibehalten werden. Es gehe darum, dass eine relativ kleine Mannschaft in Bensheim über ein großes Netz an erfahrenen Kollegen vor Ort verfügt. Ralf Tepel habe diese kooperative und wertschätzende Haltung stets gelebt und dafür ein hohes Maß an Anerkennung genossen.

„Er hat klare Koordinaten und hält immer Kurs“, sagte Detlef K. Boos, der seit 2017 die Bereiche Vermögensverwaltung, Finanz- und Rechnungswesen sowie Personal, IT und Beteiligungen verantwortet. Gemeinsam mit Daniel Heilmann und Katharina Gerarts, zuständig für die Abteilung Inland, Kommunikation und Bildungsinstitute, bildet er den aktuellen Vorstand. Aufgrund seiner langen Erfahrung bezeichnete Boos den scheidenden Kollegen als „Gedächtnis der Stiftung.“

Ralf Tepel, der künftig in Österreich leben wird, kommentierte die Arbeit in der KKS als Glücksfall. Von Stifter Karl Kübel, der ihn 1990 noch persönlich eingestellt hatte, habe er das Prinzip „der Mensch im Mittelpunkt“ übernommen und zum Maßstab seiner eigenen Arbeit gemacht. In der Entwicklungszusammenarbeit sei es ihm immer darum gegangen, die Potenziale der Menschen zu wecken und dafür das nötige Umfeld zu schaffen. „Mir war es wichtig, die Menschen vorurteilsfrei mit auf Reisen zu nehmen“, so Tepel, der den Dialog als Basis für alles Weitere sieht. „Bevor man etwas infrage stellt, solle man zunächst Fragen stellen.“