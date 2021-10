Für den Lebensretter in Nordheim war klar: „Ich muss da jetzt rein“

Biblis. Diesen Abend wird Dominic Harreus niemals vergessen. Am Donnerstag, 7. Oktober, steht der 34-jährige Nordheimer zuhause kurz vor 21 Uhr mit seiner Freundin Marie am Fenster, um eine Zigarette zu rauchen. Und da sieht sie, dass bei einem Haus gegenüber schwarzer Rauch aus den Fenstern herausquillt. „Ich wusste, dass dort eine ältere Dame wohnt, die pflegebedürftig ist“, berichtet Dominic Harreus im Gespräch mit unserer Redaktion. „Mir war sofort klar, dass die Frau es nicht allein aus dem Haus schaffen wird.“

Es folgen dramatische Minuten in der Nordheimer Ringstraße. „Mir kamen sie wie eine Ewigkeit vor“, sagt Harreus. Ihm gelingt es, die bettlägerige 84 Jahre alte Nachbarin vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus zu tragen. „Ich denke, dass sie es nicht überlebt hätte, wäre sie ein paar Minuten länger in diesem Qualm gelegen.“

Auf dem Weg der Besserung

Jetzt, ein paar Tage nach dem Brand, befinde sich die alte Dame auf dem Weg der Besserung und erhole sich im Krankenhaus von ihrer Rauchgasvergiftung. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Die 37-jährige Pflegekraft, die sich ebenfalls in dem brennenden Haus aufgehalten hatte und ins Krankenhaus gebracht worden war, sei nun bei Freunden untergekommen.

Kein Hinweis auf Brandstiftung

Der durch das Feuer angerichtete Sachschaden belaufe sich auf mindestens 100 000 Euro, berichtet Polizeisprecherin Christiane Hansmann. Die Küche sei völlig ausgebrannt. Es gebe keinen Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung. Nun werde untersucht, ob ein technischer Defekt den Brand ausgelöst habe.

„Am Samstag war die Tochter der alten Dame bei uns. Sie war tränenüberströmt und hat sich für die Rettung ihrer Mutter bedankt“, sagt der 34-Jährige. Die Tochter sei schon am Freitag da gewesen. Da sei er aber gerade beim Zahnarzt gewesen, berichtet er weiter. Den Tag habe er eh frei gehabt, am Montag sei er dann wieder arbeiten gegangen. Der Alltag scheint zurück. Doch die Bilder, Geräusche und vor allem Emotionen, die auf den 34-Jährigen am Donnerstagabend einstürmten, sind weiterhin gegenwärtig.

Dominic Harreus erzählt, wie er zu dem Haus hinüber lief, über die geschlossene Gartentür gesprungen ist und vor der Haustür stand. Die Pflegekraft habe ihm geöffnet. „Überall waren Rauchschwaden, es sah aus wie eine schwarze Wand.“ Für ihn habe sofort festgestanden: „Ich muss da jetzt rein.“

Zu diesem Zeitpunkt hielt er sein Handy am Ohr, mit dem er wenige Minuten vor 21 Uhr die Rettungsleitstelle alarmiert hatte. Deren Mitarbeiter, mit dem er in Kontakt stand, habe ihm gesagt, dass er auf die Feuerwehr warten soll. Der 34-Jährige entschied sich gegen diesen Rat. „Ich habe mein T-Shirt am Hals gepackt und es nach oben über die Nase gezogen, um mich einigermaßen vor dem beißenden Rauch zu schützen.“ Zeitweise habe er die Luft angehalten. „Ich bin Hobbytaucher und habe das trainiert.“

Geduckt gelaufen

Als er im Haus war, habe er die Frau rufen gehört. „Es war mehr ein Keuchen, sie hat nach Luft gerungen“, erinnert er sich. Und das Haus habe geknarzt. Er sei geduckt gelaufen, um noch Umrisse vom Boden sehen zu können. Aber viel sei nicht mehr zu erkennen gewesen. Schließlich gelangte er in den Raum, in dem die 84-Jährige in ihrem Bett lag. „Ich nahm sie hoch, drückte sie an mich. Erst ging ich rückwärts, bis ich an eine Wand stieß. Dann vorwärts in Richtung Ausgang.“ Draußen legte er die Frau zunächst auf den Rasen. „Aber auch da war inzwischen so viel Qualm, also brachte ich sie nach draußen auf den Gehweg.“ Mit Kissen und Decken hätten sie versucht, sie so gut wie möglich zu lagern.

Bitterlich geweint

„Meine Freundin stand unter Schock.“ Sie habe ebenfalls die Rettungskräfte alarmiert und dann erschrocken wahrgenommen, dass er ins brennende Haus gegangen war. Deshalb wollte er später auch nicht ins Krankenhaus, sondern bei ihr bleiben. „Die Rettungssanitäter haben mich vor Ort untersucht.“ Atmung, Blutdruck und Sauerstoffsättigung seien unauffällig gewesen. „Wenn ich mich später in der Nacht nicht gut gefühlt hätte, wäre ich sofort ins Krankenhaus.“

Statt eines ruhigen Abends daheim hatten die beiden eine lebensgefährliche Situation durchgestanden. „Wir sind uns später erst mal in die Arme gefallen und haben bitterlich geweint.“

Als er im Haus stand, der schwarze Qualm um ihn herum die Sicht versperrte und er die alte Dame trug, „da habe ich ein Stoßgebet im Kopf gehabt, damit ich da wieder herauskomme. Aber wäre ich nicht hineingegangen, hätte ich heute keine Ruhe.“ /sm