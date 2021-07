Für Bergsträßer Umweltpreis bewerben

Bergstraße. Der Kreis Bergstraße zeichnet Einzelpersonen beziehungsweise Gruppen oder Unternehmen aus dem Kreisgebiet aus, die sich im Bereich Natur- und Umweltschutz besonders engagiert und beispielhafte Projekte umgesetzt haben.

Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Dabei sollen vor allem Leistungen mit Vorbildfunktion, innovative Ideen sowie um konkrete Aktionen im Fokus stehen.

Der fünfköpfigen Jury des Umweltpreises gehören neben dem Kreistagsvorsitzenden, dem Naturschutzdezernenten und der Naturschutzbehörde auch der Naturschutzbeirat sowie der Unesco-Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald an. Können mehrere Bewerber die Jury überzeugen, wird der Preis unter den Gewinnern aufgeteilt. Die nächste Verleihung des Umweltpreises des Kreises soll in diesem Jahr stattfinden.

Nach den Richtlinien können Schulen, Vereine, Verbände, Gruppen, Einzelpersonen und Unternehmen im Kreis Bergstraße prämiert werden, die sich im Bereich Natur- und Umweltschutz engagiert und beispielhaft Projekte umgesetzt haben. Vorschläge können von den vorgenannten Gruppierungen, aber auch von den Städten und Gemeinden eingereicht werden. Gefragt sind Leistungen mit Vorbildfunktion, innovative Ideen, aber auch konkrete Aktionen von allen, die sich für Natur- und Umweltfragen engagieren.

„Es gibt eine Vielzahl von Menschen und Initiativen, die sich für den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt und für die Umwelt im Landkreis Bergstraße einsetzen und wir sind auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Im laufenden Biodiversitätsprozess profitieren wir alle davon“, informiert Kreisbeigeordneter Karsten Krug, in dessen Dezernat die untere Naturschutzbehörde, die die Umweltpreisvergabe und die Biodiversitätsprojekte betreut, angesiedelt ist. Der im zweijährigen Turnus ausgelobte Preis sei daher eine gute Gelegenheit „Danke zu sagen“, aber auch neue Projekte anzustoßen.

„Hiermit möchte ich alle Bergsträßerinnen und Bergsträßer, die sich für unsere Umwelt engagieren, aufrufen, Bewerbungen einzureichen“, betont Landrat Christian Engelhardt. „Ich bin sicher, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche tolle und vor allem auch nachahmenswerte Projekte dabei sein werden, die wir im Rahmen der Preisvergabe kennenlernen dürfen und unterstützen können.“ Geeignete Vorschläge können bis zum 30. Juli bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße (Walther-Rathenau-Straße 4, 64646 Heppenheim) eingereicht werden. Nähere Informationen zum Umweltpreis sind auch direkt unter der Telefonnummer 06252 / 155430 oder per E-Mail an: unb@kreis-bergstrasse.de erhältlich.

Im Internet können die Richtlinien zur Vergabe des Umweltpreises auf der Homepage des Kreises abgerufen werden. red