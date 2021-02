  Fünfstelliger Schaden beim Diebstahl zweier Lasten-Fahrräder

Seeheim-Jugenheim. Zwei nahezu identisch aussehende Lastenräder in der Farbe Grau/Olivgrün vom Hersteller Riese & Müller wurden zwischen

Donnerstagabend (18.2.), 21 Uhr, und Freitagmorgen (19.2.), 9 Uhr, in der Ludwigstraße, Bereich Bahnhofstraße gestohlen. Die Räder des Typs "Load 60" standen auf dem Grundstück unter dem Carport und waren mit Schlössern gesichert. Der Gesamtschaden liegt bei über 11.000 Euro. Die Polizei in Pfungstadt (DEG) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl selbst und zu den aktuellen Abstellorten der Lastenräder geben können. Telefon: 06157 / 9509-0.

