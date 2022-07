Fünf Unternehmen und fünf Berufe in fünf Tagen

Bergstraße. Im Rahmen des Projektes „Praktikumswoche Bergstraße“ können junge Bergsträßer ab 15 Jahren während der Sommerferien regionale Unternehmen kennenlernen und dabei in Berufsfelder hineinschnuppern, die sie interessieren.

Das Projekt „Fünf Tage, fünf Berufe, fünf Unternehmen“ wird von den OloV-Kooperationspartnern im Kreis (OloV = Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule – Beruf) in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße durchgeführt und unter anderem über das Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche” des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert.

„Wir haben hier bezüglich der Mittelvergabe neue Wege beschritten und mit Hilfe unseres Jugendhilfeausschusses zahlreiche neue innovative Projekte angestoßen, von denen die jungen Menschen im Kreis direkt profitieren und die sie weiterbringen werden“, erläutert die Erste Kreisbeigeordnete und unter anderem für das Jugendamt zuständige Dezernentin Diana Stolz. „Dabei setzt das Projekt Praktikumswoche Bergstraße – wie das Förderprogramm es vorsieht – darauf, ganz gezielt wieder Begegnungen nach der Corona-Pandemie zu ermöglichen.“

„Die Praktikumswoche Bergstraße soll unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch jungen Menschen ohne aktuellen Berufswunsch oder Ausbildung bei der Berufsfindung und vor allem bei der Suche nach einer eigenen beruflichen Perspektive zu unterstützen“, betont Landrat Christian Engelhardt. „Gleichzeitig soll es dazu beitragen, unsere Unternehmen und potenzielle Auszubildende zusammenzubringen. Dies geschieht hier auf sehr unkomplizierte, flexible Art und Weise.“

In der Praktikumswoche haben Schülerinnen und Schüler und andere junge Menschen in der Wirtschaftsregion Bergstraße die Möglichkeit, an fünf Tagen innerhalb der Sommerferien, jeden Tag ein neues Unternehmen kennenzulernen. Für die Unternehmen bietet sich mit der Praktikumswoche die Chance, die Auszubildenden von morgen persönlich kennenzulernen.

Der Organisationsaufwand wird durch eine digitale Vermittlungsplattform auf ein Minimum begrenzt. So können sich die Unternehmen auf das persönliche Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler konzentrieren.

Die Teilnahme an dem Angebot ist für Unternehmen ebenso wie für Praktikantinnen und Praktikanten kostenlos. red