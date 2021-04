Fünf positive Tests am ersten Schultag

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind gestern 21 Corona-Infektionen bekannt geworden. Todesfälle wurden nicht gemeldet. Wie das Landratsamt berichtete, sind insgesamt 9433 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Lautertal (7) und Lorsch. Im Kreis sind zurzeit 803 Infektionsfälle bekannt.

Vonseiten der Schulen wurden am ersten Schultag nach den Ferien fünf positive Schnelltests gemeldet. Die Schüler seien in Quarantäne geschickt worden. Weitere Meldungen hätten sich durch Schnelltests in Testzentren ergeben. Die Meldungen seien aber noch nicht in der Statistik enthalten, da sie erst durch sogenannte PCR-Tests bestätigt werden müssten. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 33 Patienten behandelt. Darunter sind 28 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 394 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, was einer Quote von 145,32 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht.

In Hessen sind 611 neue Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um sieben auf 6610, wie aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.09 Uhr). Insgesamt wurden 244.208 Infektionen nachgewiesen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 Intensivbetten 32 belegt – davon acht mit Corona-Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden. Stand Sonntag wurden im Kreis bisher 40.012 Erstimpfungen und 17.921 Zweitimpfungen verabreicht. tm

