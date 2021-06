Fünf neue Corona-Fälle im Kreisgebiet

Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind laut Angaben von Landrat Christian Engelhardt von Sonntagabend fünf neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden – vier in Viernheim und eine in Lampertheim. Damit sind seit Beginn der Pandemie 11 088 Infektionsfälle registriert worden,

In den Bergsträßer Krankenhäusern werde zurzeit ein Patient mit einer festgestellten Infektion intensivmedizinisch behandelt, teilte der Landrat außerdem mit.

Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) weist für den Landkreis eine Inzidenz von 1,8 aus; morgen wird die Inzidenz aufgrund der neu festgestellten Infektionsfälle steigen.

Rund 140 000 Impfungen

Seit Aufnahme des Betriebs im Bergsträßer Impfzentrum sind 80 669 Erst- und 59 667 Zweit-Impfungen erfolgt.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 32 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt.

65 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 290 688.

Insgesamt 7504 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das ist einer mehr als am Vortag. red/seg

