Fünf Menschen bei Unfall schwer verletzt

Bad Hersfeld. Fünf Menschen, darunter zwei Kinder, sind bei einem Unfall in Bad Hersfeld schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer sei am Sonntagnachmittag auf der B62 mit seinem Wagen von der rechten auf die linke Spur gefahren und dabei mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammengestoßen, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Aus welchem Grund der Mann die Spur wechselte, war zunächst unklar.

Neben den beiden Fahrern wurden in dem Wagen des 32-Jährigen auch ein 30-Jähriger sowie ein zehnjähriges Mädchen und ein siebenjähriger Junge schwer verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 25 000 Euro.