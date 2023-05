Fünf Bergsträßer Dörfer mischen mit

Bergstraße. Welches Dorf ist das dollste Dorf 2023 in der „Hessenschau“-Reihe? Die Antwort auf diese Frage entscheidet sich am 3. Juni beim großen Finale auf dem Hessentag in Pfungstadt.

120 Dörfer wurden porträtiert und nehmen am Wettbewerb teil. Ein Vorentscheid findet in vier Vorgruppen statt. Die Dörfer mit den meisten Stimmen aus den Gruppen Nord, Ost, Süd und West treten beim Hessentag im Finale an und kämpfen in mehreren Spielrunden um Punkte.

Der Vorentscheid läuft noch bis Freitag (5. Mai), 12 Uhr. Bis dahin kann auf www.dollesdorf.de oder telefonisch abgestimmt werden. Das Finale findet am 3. Juni um 18 Uhr auf dem Hessentag in Pfungstadt statt und wird live im hessischen Fernsehen übertragen. Kate Menzyk und Jens Kölker werden das Finale moderieren.

Sollte Eintracht Frankfurt das DFB-Pokalfinale erreichen (was sich heute entscheidet), werden das Finale und die dazugehörige Fernsehsendung eventuell verschoben.

Aus dem Kreis Bergstraße noch dabei sind Bensheim-Gronau, Lautertal-Raidelbach, Lindenfels-Glattbach, Biblis-Nordheim und Unter-Abtsteinach. red